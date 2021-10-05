تايوان تدين "التوغلات الكبيرة" الصينية: تقوض السلام الإقليمي

تايبيه- (د ب أ):

أدانت تايوان، الثلاثاء، "التوغلات الكبيرة" التي قامت بها الصين مؤخرا في منطقة دفاعها الجوي، قائلة إن ذلك يقوض السلام الإقليمي.

وصرح رئيس وزراء تايوان سو تسنج تشانج للصحفيين على هامش اجتماع برلمانى "إن تايوان يجب أن تكون متيقظة حيث أن الصين تذهب إلى مسافات بعيدة جدا".

وجاءت تصريحات سو بعد يوم من إرسال الصين 56 طائرة إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية في تايوان، مما يمثل رقما قياسيا جديدا في عدد الطلعات الجوية اليومية فوق تايوان منذ أن بدأت وزارة الدفاع التايوانية في إصدار مثل هذه التقارير في سبتمبر 2020.

وكان التوغل الصينى يوم الاثنين أكبر من 38 طلعة تم تنفيذها يوم الجمعة و39 طلعة يوم السبت، وكلاهما يمثل أرقاما قياسية . وفي يوم الأحد شوهدت 16 طائرة حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية .

وأضاف سو "أن العالم شهد أن الصين قوضت السلام الإقليمي مرارا وتضغط على تايوان" .

وحث مجلس شئون البر الرئيسى، وهو وكالة حكومية تايوانية تعنى بالتعامل السياسى مع الصين ، بكين فى وقت متأخر من يوم الاثنين على الوقف الفورى لمثل هذه " الأعمال الاستفزازية غير السلمية وغير المسؤولة" .

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "نحث بكين على وقف ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية و(ممارسة) الإكراه ضد تايوان".