Masrawy logo white

كورونا حول العالم: الإصابات تلامس 235.4 مليون.. واللقاحات 6.32 مليار

10:14 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات تلامس 235.4 مليون.. واللقاحات 6.32 مليار

مصابي كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 4ر235 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.32 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 235 مليونا و389 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و809 آلاف.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 318 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات

كورونا حول العالم اصابات كورونا فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

مصادر سودانية: محاكمة قرينة البشير بتهمة الفساد منتصف أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا