Masrawy logo white

خسائر شركات الطيران بسبب كورونا تتخطى 200 مليار دولار

12:50 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
خسائر شركات الطيران بسبب كورونا تتخطى 200 مليار دولار

فيروس كورونا

بوسطن - (د ب أ)

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "آياتا" أن خسائر شركات الطيران العالمية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد ستزيد على 200 مليار دولار في ظل استمرار القيود على السفر والطلب على الرحلات طويلة المدى خلال 2022.

في الوقت نفسه ذكر الاتحاد خلال مؤتمره السنوي في مدينة بوسطن الأمريكية اليوم الاثنين إنه يتوقع أن تسجل شركات الطيران خسائر خلال العام المقبل تصل إلى 6ر11 مليار دولار. كما رفع الاتحاد تقديراته للخسائر المتوقعة للعام الحالي وزاد تقديراته لخسائر الشركات خلال العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خسائر شركات الطيران نتيجة جائحة كورونا التي بلغت حوالي 201 مليار دولار وفق تقديرات آياتا تبدد أرباح القطاع طوال السنوات التسع السابقة على تفشي الجائحة مطلع العام الماضي. وفي حين بدأ قطاعا السفر المحلي والإقليمي في الانتعاش مازالت الرحلات طويلة المدى متعثرة، رغم أهميتها الكبيرة بالنسبة للتدفقات المالية للكثير من شركات الطيران.

ورغم أن الولايات المتحدة تستعد لفتح أجوائها أمام القادمين من أوروبا الشهر المقبل، فإن الأسواق الأخرى للرحلات طويلة المدى وبخاصة التي تربط أوروبا بكل من آسيا وأمريكا الشمالية مازالت تعاني من الركود.

فيروس كورونا بوسطن خسائر شركات الطيران شركات الطيران الآياتا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| فيسبوك وواتساب يعودان للعمل من جديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا