مصر وروسيا تبحثان استئناف الطيران العارض المباشر

موسكو - (د ب ا)

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، أن القاهرة وموسكو تبحثان حاليًا، استئناف الطيران العارض المباشر بين البلدين، كمسألة تجارية.

وأضاف شكري في تصريحات في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "أن السياحة مجال للتعاون بين الدول، وللطرفين فيه مصلحة مشتركة.

وتابع أن القاهرة تقدر مساهمة روسيا في تنمية الاقتصاد المصري؛ مشدداً على أنه لا يوجد شيء يهدد حياة وصحة السائحين، بما في ذلك فيروس كورونا، حيث إن جميع العاملين في قطاع السياحة تم تطعيمهم ضد "كوفيد-19".

وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في روسيا، في وقت سابق، استئناف روسيا للرحلات الجوية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ المطلين على البحر الأحمر، اعتبارا من 9 أغسطس 2021، بمعدل خمس رحلات أسبوعياً لكل مسار.

كان الطيران المباشر بين مصر وروسيا، قد توقف في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل، سنوياً، ملايين السياح الروس؛ وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 3ر2 مليون سائح.