فيسبوك وواتساب يعودان للعمل من جديد

وكالات

‏عاد موقع وتطبيق فيسبوك للعمل بعد عطل استمر عدة ساعات منع المستخدمين حول العالم من دخول عملاق التواصل الاجتماعي.

كما عاد تطبيق المحادثة الشهير "واتساب" إلى العمل.

واستمر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنتجاته (واتساب - ماسنجر - إنستجرام) متعطلا لنحو ٦ ساعات، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لعملاق التواصل الاجتماعي إذ تعد هذه هي الفترة الأطول لانقطاع الخدمة.

‏وانخفض سهم شركة فيسبوك 5.8% عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم، وخسرت الشركة ‏نحو 20 مليار دولار وقيمتها السوقية تنخفض إلى 967 مليار دولار.