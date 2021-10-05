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فيسبوك وواتساب يعودان للعمل من جديد

12:01 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
فيسبوك وواتساب يعودان للعمل من جديد

فيسبوك وواتساب

وكالات

‏عاد موقع وتطبيق فيسبوك للعمل بعد عطل استمر عدة ساعات منع المستخدمين حول العالم من دخول عملاق التواصل الاجتماعي.

كما عاد تطبيق المحادثة الشهير "واتساب" إلى العمل.

واستمر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنتجاته (واتساب - ماسنجر - إنستجرام) متعطلا لنحو ٦ ساعات، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لعملاق التواصل الاجتماعي إذ تعد هذه هي الفترة الأطول لانقطاع الخدمة.

‏وانخفض سهم شركة فيسبوك 5.8% عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم، وخسرت الشركة ‏نحو 20 مليار دولار وقيمتها السوقية تنخفض إلى 967 مليار دولار.

فيسبوك واتساب عطل فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي

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