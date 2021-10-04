١.٥ مليار مستخدم.. "ميرور": تسريب هائل محتمل لبيانات مستخدمي فيسبوك (صور)

كتب- محمد صفوت:

مع استمرار تعطل خدمات "فيسبوك" ومنصاته الأخرى، وردت تقارير عن تسريب هائل لبيانات أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم لعملاق التواصل الاجتماعي، وفق ما نشرته "ميرور".

وادعى التقرير الذي استند إلى معلومات منشورة في أحد منتديات القرصنة الإلكترونية الكبرى، عبر شبكة "ديب ويب" أن مسرب البيانات يبيع بيانات مليون عميل مقابل ٥ آلاف دولار، والتي تحتوي على البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف ومعلومات أخرى.

ونقلت "ميرور" عن خبير الأمن السيبراني ومؤسس موقع "privacyhacker" مايكلوس زولتان، قوله إن منتدى قرصان إلكتروني أعلن في أحد منتديات القرصنة امتلاكه لمعلومات وبيانات لنحو ١.٥ مليار مستخدم لفيسبوك.

وأشار إلى أن هذا الإعلان منذ نهاية سبتمبر الماضي، مضيفًا أن أحد المشترين المحتملين زعم أنه اشترى 5000 دولار لبيانات مليون حساب على فيسبوك.

وادعى أحد مستخدمي المنتدى أنه دفع للبائع ولكنه لم يتلقى أي شيء في المقابل. لم يرد البائع بعد عليه، لكم كل ما نعرفه حتى هذه اللحظة هو أن النماذج المقدمة لمستخدمي منتدى القرصنة بدت حقيقية، وفق لميرور.

ويدعي البائع أنه يمثل مجموعة من برامج "كشط الويب" قيد التشغيل لمدة أربع سنوات على الأقل، مدعيًا أن لديهم أكثر من 18000 عميل حاليًا.

و"كشط الويب" أو "تجريف الويب" طريقة للحصول على المعلومات غير القرصنة عن طريق برامج تستخدم في هذا الغرض.

ومازال موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنتجاته (واتساب - ماسنجر - إنستجرام) متعطلا حتى الآن، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لعملاق التواصل الاجتماعي إذ تعد هذه هي الفترة الأطول لانقطاع الخدمة.