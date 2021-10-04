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الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

11:07 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

نيد برايس

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للقاء المسؤولين من كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.

وأضاف المتحدث -في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن واشنطن تعمل مع حلفائها في المحيطين الهندي والهادئ بشأن المشكلة الكورية.

وتابع برايس: "ننسق بشكل وثيق مع الحلفاء، بما في ذلك في المحيطين الهندي والهادئ، ونحن مستعدون للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة".

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نيد برايس وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية المحيط الهندي

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