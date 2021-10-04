الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للقاء المسؤولين من كوريا الشمالية دون شروط مسبقة.

وأضاف المتحدث -في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن واشنطن تعمل مع حلفائها في المحيطين الهندي والهادئ بشأن المشكلة الكورية.

وتابع برايس: "ننسق بشكل وثيق مع الحلفاء، بما في ذلك في المحيطين الهندي والهادئ، ونحن مستعدون للقاء كوريا الشمالية دون شروط مسبقة".