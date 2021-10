"الانهيار الكبير من الداخل".. ماذا يحدث داخل فيسبوك؟

كتب – محمد صفوت عصام خضيري:

مع استمرار تعطل موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ومنتجاته للساعة الرابعة على التوالي، في سابقة لم تحدث من قبل، كشفت مدونات تقنية ونشطاء مهتمون بتغطية الموضوعات التقنية سبب العطل الكبير.



البداية من تغريدة على موقع "تويتر" لصفحة "Workplace from Facebook"، والتي أشارت إلى وجود مشكلة داخلية: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى Workplace. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ، ونعتذر عن أي إزعاج".

We’re aware that some people are having trouble accessing Workplace. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Workplace from Facebook (@WorkplacefromFB) October 4, 2021

وبحسب المحرر التقني في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية "Ryan Mac" الذي غرد على حسابه "بتويتر"، فإن العطل الكبير لا يقتصر على تعطيل خدمات وتطبيقات Facebook للجمهور فحسب، بل إن أدواته الداخلية ومنصات اتصالاته، بما في ذلك Workplace ، قد توقفت أيضًا". قائلًا: "لا أحد يستطيع القيام بأي عمل"، وفقًا لأشخاص تحدث إليهم داخل فيسبوك.

Not only are Facebook's services and apps down for the public, its internal tools and communications platforms, including Workplace, are out as well. No one can do any work. Several people I've talked to said this is the equivalent of a "snow day" at the company. — Ryan Mac 🙃 (@RMac18) October 4, 2021

وقال خبير الشبكات الذي كان مؤسسًا مشاركًا سابقًا لشركة الإنترنت "Dyn" توم دالي، لصحيفة "وول ستريت جورنال": إن مدة إنقطاع الخدمة عن عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمرًا غير معتاد، مضيفًا أن الشركة لديها بنية تحتية ضخمة مع قدر هائل من التعقيد وعليها حل كل هذا التعقيد لاستعادة الخدمات المقدمة للجمهور.

بدوره كشف مدير تحليل الإنترنت في شركة "كنتيك" لمراقبة الشبكة دوج مادوري وآخرين عن تعديل أجراه فيسبوك صباح الاثنين، في معلومات توجيه الشبكة.

وأوضح مادوري أن هذا التغيير أثر على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت، مضيفًا أنه يجرى حاليًا ربط أسماء النطاقات بعناوين بروتوكول الإنترنت الرقمية التي تستخدمها المتصفحات وخوادم الإنترنت.

التغيير الذي أجراه "فيسبوك" جعل خوادم نظام أسماء النطاقات غير متاحة مما أجبر خدماته فيسبوك وإنستجرام وواتساب على عدم الاتصال بالإنترنت.

So, @facebook's DNS is broken this morning...



TL;DR: Google anycast DNS returns SERVFAIL for Facebook queries; querying https://t.co/0BDgaIHmlr directly times out. pic.twitter.com/3GHJ3mW0P0 — Jim Salter (@jrssnet) October 4, 2021

We apologize for the continued disruption to Workplace. We’re working hard to get everything back up and running as soon as possible. — Workplace from Facebook (@WorkplacefromFB) October 4, 2021