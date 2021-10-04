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البيت الأبيض: مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح

09:57 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
البيت الأبيض: مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح

جين-بساكي

وكالات

قالت المتحدثة باسم ‏البيت الأبيض جين بساكي، إن مواقع التواصل الاجتماعي أثبتت أن العمل وفق قيودها الذاتية لم ينجح، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن ‏ما كشف عنه بشأن فيسبوك مزعج وسيواصل دعم جهود الإصلاح الجذري للمشكلات الراهنة.

وأكد أن ‏مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى.

وكانت موظفة سابقة في "فيسبوك" كشفت عن وثائق تتهم الشركة بتقديم الربح على الصالح العالم، وأنها تخدع مستخدميها ولا تحارب العنصرية كما تدعي، كما أنها ساهمت بشكل ما في أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في ٦ يناير الماضي.

وتستعد الموظفة للإدلاء بشهادتها غدًا الثلاثاء في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

جين بساكي البيت الأبيض مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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