مشرعون بالبرلمان الأوروبي يدعون إلى تحقيق واسع بشأن معلومات مسربة من "فسيبوك"

وكالات

دعا عضوان في البرلمان الأوروبي إلى فتح تحقيق حول مزاعم أطلقتها موظفة سابقة في فيسبوك تتهم الموقع بإعطاء تحقيق الأرباح أهمية قصوى على حساب الصالح العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ودعا المشرعون في البرلمان الأوروبي في بيان مساء الاثنين، إلى إجراء تحقيقات واسعة في تلك الاتهامات التي طالت عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكر المشرعون أنهم على تواصل مع الموظفة التي تستعد للإدلاء بشهادتها بشأن تلك الاتهامات غدًا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال المشرع الدنماركي كريستل شالدموس: "ملفات فيسبوك والمعلومات المسربة التي عرضها الموظف علينا، تكشف بجلاء عن أهمية عدم ترك شركات التكنولوجيا الضخمة تتولى تنظيم نفسها بنفسها".

وقالت الكسندرا جيز، النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي: "تضع جميع الوثائق الحقائق على الطاولة بالقدر الذي يسمح لنا بتبني قانون أكثر قوة مقارنة مع قانون الخدمات الرقمية الحالي".