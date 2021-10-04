أعطال داخلية أم قرصنة عالمية.. خبراء سيبرانيون يضعون احتمالات لأسباب الإنقطاع

كتب- محمد صفوت:

يتابع خبراء سيبرانيون حول العالم العطل الذي ضرب شركة "فيسبوك" ومنصاته "واتساب" و"إنستجرام" وطال عملاق البحث "جوجل" في الساعات الأخيرة، كما عطل خدمات "أمازون" و"تيك توك" و"سناب شات" وشركات اتصالات أمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء الاثنين، عن خبراء أمن معلوماتي، قولهم إن الانقطاع لم يعرف مصدره بعد، وهناك ترجيحات حول سبب الانقطاع في تلك الخدمات في عدد من دول العالم.

وأوضح الخبراء، أن أحد الأسباب ربما يكون خطأ في التكوين (configuration) الداخلي لتلك الخدمات والشركات، على الرغم من أن هذا الاحتمال والترجيح سيكون سهل اكتشافه وإصلاحه.

ورغم ذلك قلل الخبراء من الاحتمالية الأخرى التي تشير إلى تعرض تلك الخدمات لهجمات قرصنة كبيرة، موضحين أن مثل تلك الهجمات يتطلب تنسيق كبير بين جماعات القرصنة ذات الخبرة العالية، أو تقنية مبتكرة حديثة.

وبشكل مفاجئ تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

انقطاعات الخدمة قبل أن يدلي موظف سابق في الشركة عن المخالفات من فيسبوك بشهادته في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي غدًا الثلاثاء. وانخفضت أسهم فيسبوك بأكثر من 5 في المائة يوم الاثنين، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".

وكشف موقع "downdetector" الذي يرصد أعطال المواقع الإلكترونية والتطبيقات وخدمات الهاتف، عن أعطال بين محدودة وكبيرة في عدد من المواقع والخدمات العالمية تقدر بنحو 30 موقعًا وتطبيقًا، بينها "جوجل" وشركة اتصالات أمريكية، والتكبيق الصيني الشهير "تيك توك".