Masrawy logo white

لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخًا أسرع من الصوت من غواصة

07:19 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخًا أسرع من الصوت من غواصة

غواصة ارشيفية

موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا اليوم الاثنين إطلاق صاروخ أسرع من الصوت من غواصة للمرة الأولى.

وقالت الوزارة في موسكو إن التجربة التي تمت في بحر بارنتس كانت ناجحة.

ووفقا للبيان، جرى إطلاق الصاروخ ، وهو من طراز زيركون ، من غواصة سيفيرودفينسك النووية التي كانت فوق المياه. وأضاف البيان عمليات الإطلاق من تحت المياه مقررة في موعد لاحق.

تمت التجربة ليلا، وفقا لفيديو نشره الجيش.

وكان قد تم إطلاق الصاروخ للمرة الأولى من الفرقاطة أدميرال جورشكوف في البحر الأبيض باتجاه هدف في بحر بارنتس قبل أكثر من عام.

وتنطلق تلك الأسلحة الأسرع من الصوت بسرعة أكثر عدة مرات من سرعة الصوت وهي حوالي 343 مترا في الثانية. وهي تعد أسلحة المستقبل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف للمرة الأولى عن الصواريخ الأسرع من الصوت في 2019.

غواصة إطلاق صاروخ موسكو روسيا

الخبر التالى:

الرئيس الروسي يوقع مرسومًا بإقرار "عيد الأب"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تغطية خاصة:عطل مفاجئ يصيب فيسبوك ومنتجاته (مُحدث)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا