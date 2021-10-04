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وزير أسترالي: الاتحاد الأوروبي يحتاج وقتًا لاستيعاب ما حدث خلال الشهر الماضي

07:00 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
وزير أسترالي: الاتحاد الأوروبي يحتاج وقتًا لاستيعاب ما حدث خلال الشهر الماضي

وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيه

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي، دان تيهان، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج وقتًا لـ"استيعاب" ما حدث في العلاقات الأوروبية الأسترالية خلال الشهر الماضي.

جاء ذلك تعليقًا على سؤال حول سبب تأجيل محادثات التجارة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، خلال مقابلة حصرية للوزير الأسترالي مع قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف تيهان أنه "من الجيد أن هذه المحادثات ستُستكمَل في المستقبل".

وحول القيود المفروضة في أستراليا بسبب جائحة "كوفيد 19"، أعرب الوزير الأسترالي عن أمل بلاده في عودة السائحين إليها قبل أعياد الكريسماس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع فتح الحدود أمام المسافرين الأستراليين في نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أرجأ المحادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع أستراليا وسط استياء من تفاوض واشنطن بشأن اتفاقية أمنية جديدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مع بريطانيا وأستراليا "تحالف أوكوس" دون مشاركة الاتحاد الأوروبي، عقب قرار أستراليا استبعاد فرنسا، مما كبّدها خسارة بقيمة 56 مليار يورو

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الاتحاد الأوروبي دان تيهان العلاقات الأوروبية الأسترالية

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