السفارة الأمريكية باليمن تدين هجوم الحوثيين على حي سكني في مأرب

صنعاء - (د ب أ)

أدانت السفارة الأمريكية في اليمن اليوم الاثنين، الهجوم الذي شنه الحوثيون على مدينة مأرب، شرقي البلاد، والذي أسفر عن مقتل اربعة مدنيين وإصابة 33 آخرين.

وقالت كاثي ويستلي، القائمة بأعمال السفير الأمريكي في رسالة نشرتها السفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أدين بشدة الهجوم الحوثي المروع والذي أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين".

وأضافت المسؤولة الأمريكية، "يؤكد الحوثيون على همجيتهم بمثل هذه الهجمات".

وشددت ويستلي على ضرورة تخلي الحوثيين عن ما وصفته بـ "العدوان" ضد اليمنيين والسعي إلى حل سلمي للصراع.

يذكر أن الحوثيين شنوا مساء أمس الأحد، هجمات صاروخية سقطت في حي الروضة السكني بمأرب، ما أسفر عن مقتل اربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 33 آخرين جلهم من النساء والأطفال.

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول هذا الهجوم حتى الآن.