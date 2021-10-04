بركان لا بالما لا يزال نشطًا والحكومة تدفع ملايين اليورو كمساعدات

مدريد - (د ب أ)

انهار جزئيا المخروط البركاني بحزيرة لا بالما، وهي إحدى جزر الكناري ،وازدادت كميات الحمم المتدفقة نحو البحر، بحسب ما ذكرته اليوم الاثنين قناة "أر تي في ئي" التليفزيونية الإسبانية.

وتدفقت الحمم البركانية، التي بلغت درجة حرارتها أكثر من ألف درجة مئوية، أسفل التل في نفس المسار السابق، مما يعني عدم الحاجة إلى القيام بعمليات إجلاء أخرى.

وفي مدريد أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز برنامج طوارئ يتضمن دفع أموال في شكل مساعدات بقيمة 206 ملايين يورو (240 مليون دولار).

يذكر أنه منذ بدء ثوران البركان دمرت الحمم أكثر من ألف مبنى وتسببت في إلحاق أضرار هائلة بالزراعة والبنية التحتية بالجزيرة.

وتعين على ما يربو على 5500 شخص ترك ديارهم. ولم يستطع خبراء البراكين معرفة كم من الزمن سوف يظل البركان نشطًا.