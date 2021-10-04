بعد القلق الأمريكي.. الصين ترسل 52 طائرة إلى تايوان

تايبيه - (د ب أ):

أعلنت تايبيه أن الصين أرسلت 52 طائرة إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية اليوم الإثنين، ما يمثل عددا قياسيا جديدا من الطلعات الجوية اليومية للطائرات الحربية فوق تايوان.

ويعد هذا أكبر عدد من التوغلات في يوم واحد بعدما أدانت الولايات المتحدة النشاط العسكري الصيني "الاستفزازي" بالقرب من تايوان.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في وقت متأخر من اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي إنه خلال النهار دخلت 52 طائرة حربية صينية الجزء الجنوبي الغربي من منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية واشتملت على 34 مقاتلة جي-16 و12 قاذفة قنابل اتش-6 ومقاتلتين سو-30 وطائرتين يون-8 وطائرتين كيه جيه-500.

وقالت الوزارة إن سلاح الجو التايواني أصدر تحذيرات لاسلكية وجرى تفعيل أنظمة صواريخ الدفاع الجوي لمراقبة النشاط.

كانت عمليات التوغل الصينية اليوم الاثنين أكبر من طلعات جوية تمت يوم الجمعة وبلغت 38 والسبت وبلغت 39 ، وكلاهما يمثلان أعداد مرتفعة قياسية. وأمس الأحد جرى رصد 16 طائرة حربية صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أمس الأحد " الولايات المتحدة الأمريكية قلقة للغاية إزاء النشاط الاستفزازي العسكري الذي تقوم به جمهورية الصين الشعبية بالقرب من تايوان، والذي يزعزع الاستقرار، ويحمل خطر سوء التقدير ويقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف " نطالب بكين بوقف الضغط والاكراه العسكري والدبلوماسي والاقتصادي ضد تايوان".

ويشار إلى أن تايوان تتمتع بحكومة مستقلة منذ 1949، ولكن الصين تعتبرها جزءا من أراضيها.