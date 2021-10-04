تركيا تبعد سفينة أبحاث قبرصية في البحر المتوسط

أنقرة - (د ب أ):

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، أن عناصر من قيادة القوات البحرية التركية أبعدت سفينة أبحاث دخلت الجرف القاري للبلاد في البحر المتوسط دون تصريح.

وكانت قبرص أصدرت مؤخرا إخطار نافتكس يتعلق بأنشطة سفينة الأبحاث "نيوتيكال جيو" بالمنطقة.

وذكرت الأناضول أنه "نظرا لأن معظم العمل المتوخى تنفيذه يقع ضمن الجرف القاري التركي، ولعدم التنسيق مع تركيا في هذا الشأن، جرت محاولات عبر القنوات الدبلوماسية مع إيطاليا، حيث الشركة المالكة للسفينة، ومالطا التي ترفع علمها".

وأضافت أنه "رغم هذه المبادرات، حاولت سفينة الأبحاث أمس الأحد دخول الجرف القاري التركي دون تصريح.. وبناء عليه قامت سفينة تابعة للبحرية التركية بتحذير السفينة ثم إخراجها من الجرف القاري".

وكانت سفينة الأبحاث قد بدأت أبحاث بالموجات فوق الصوتية لقاع البحر. وتستكشف السفينة ما إذا كان يمكن مد خط أنابيب في قاع البحر لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل وقبرص، إلى جزيرة كريت ومن هناك إلى وسط أوروبا.

تجدر الإشارة إلى وجود خلافات بين تركيا من جهة وكل من اليونان وقبرص من جهة أخرى بشأن الحدود البحرية والتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.