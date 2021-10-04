"جونسون" تعتزم طلب إجازة جرعة معززة من لقاحها المضاد لكورونا

نيويورك - أ ش أ

تعتزم شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية التقدم بطلب هذا الأسبوع للمنظمين الفيدراليين في الولايات المتحدة من أجل إجازة استخدام جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 الخاص بها.

أوردت ذلك صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، نقلا عن مسؤولين مطلعين على خطط الشركة.

وقالت الصحيفة إن "جونسون آند جونسون" هي الشركة الأخيرة من بين مطوري اللقاحات الثلاثة المصرح لهم فيدراليا التي تطالب بجرعات معززة، وسط أدلة متزايدة على أن كبار السن على الأقل وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر يحتاجون إلى مزيد من الحماية.

وفي حين أن العلماء منقسمون حول الحاجة إلى جرعات معززة في وقت يظل فيه الكثير من الناس في الولايات المتحدة ودول أخرى غير محصنين بأي جرعة ضد كوفيد-19، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الدفع لإعطاء جرعة إضافية الشهر الماضي في إطار جهود لتعزيز الحماية ضد متغير دلتا شديد القابلية للانتقال.

وحددت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي اجتماعا في 15 أكتوبر الجاري للجنة الاستشارية للخبراء الخاصة بها لمناقشة ما إذا كان سيتم منح تصريح لاستخدام جرعات معززة من لقاح جونسون آند جونسون في حالات الطوارئ من عدمه.

ووفقا للصحيفة، حصل أكثر من 15 مليون أمريكي على لقاح جونسون آند جونسون، والذي يتم إعطاؤه كجرعة واحدة، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقالت جونسون آند جونسون الشهر الماضي إن جرعة ثانية إضافية من لقاحها بعد حوالي شهرين من الجرعة الأولى زادت فعاليتها إلى 94٪ ، مقارنة بـ 70٪ حماية بجرعة واحدة.

وقد سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالفعل بجرعة معززة من لقاح " فايزر/بيونتيك " لمن تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة وغيرهم ممن يتعرضون بانتظام للفيروس.

كما قدمت شركة موديرنا المنافسة طلبا لإجازة إعطاء جرعات معززة من لقاحها المكون من جرعتين الشهر الماضي وستعقد لجنة اللقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لإدارة الغذاء والدواء اجتماعا في 14 أكتوبر الجاري لمناقشة الجرعة الإضافية.