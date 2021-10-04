روسيا تطرد القائم بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية

01:21 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
روسيا تطرد القائم بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، طرد القائم بأعمال سفارة مقدونيا الشمالية لدى موسكو أوليفر تشوشفسكايا-ديموفسكايا ، واعتباره شخصية غير مرغوب فيها.

وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذا الإجراء جاء ردا على تصرفات مقدونيا الشمالية في شهر أغسطس الماضي بطرد دبلوماسي روسي.

وكانت سكوبيه قد سحبت في وقت سابق اعتماد دبلوماسيين روس باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم على الأراضي المقدونية الشمالية، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء استجابة لدعوة السلطات التشيكية لدعم براغ فيما يتعلق بقضية التفجيرات في مستودع الأسلحة في منطقة "فربيتيكا" التشيكية وتورط الاستخبارات الروسية فيها.

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Asha
وزارة الخارجية الروسية سفارة مقدونيا الشمالية روسيا قضية التفجيرات

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