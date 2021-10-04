البرلمان الإثيوبي الجديد يعيد تعيين آبي أحمد رئيسا للوزراء

أديس أبابا - (د ب أ):

أعاد البرلمان الإثيوبي الجديد اليوم الاثنين، تعيين آبي أحمد، رئيسا للوزراء، بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات، مما يمنحه تفويضا لمدة خمسة أعوام لمعالجة تداعيات الحرب الأهلية التي نتج عنها أزمة اقتصادية وإنسانية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء أن آبي، الذي تولى منصبه لأول مرة في عام 2018، حظى في البداية بإشادة المستثمرين لفتحه الاقتصاد المنعزل، وحصل على جائزة نوبل للسلام بسبب إنهائه صراعا طويل الأمد مع دولة إريتريا المجاورة.

وأضافت "بلومبرج" أن تعزيز السلام والوحدة الوطنية سيكون على رأس أولويات الإدارة الجديدة. ويعتزم أبي عقد حوار وطني لجمع الأحزاب السياسية سويا، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان الحوار سيضم خصميه الرئيسيين، وهما "جبهة تحرير شعب تيجراي" و"جيش تحرير أورومو".

وكانت حكومة أبي صنفت كلاً من "جبهة تحرير شعب تيجراي" و"جيش تحرير أورومو" كمنظمتين إرهابيتين في مايو الماضي.