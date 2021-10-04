اليابان تجري محادثات لشراء عقار "ميرك" الأمريكي المضاد لكورونا عن طريق الفم

11:53 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
اليابان تجري محادثات لشراء عقار "ميرك" الأمريكي المضاد لكورونا عن طريق الفم

اليابان

طوكيو - أ ش أ

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن وزارة الصحة تجري محادثات مع شركة (ميرك) الأمريكية للأدوية؛ لشراء العقار الفموي الجديد لعلاج مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خفيفة، وفق ما أعلنته مصادر مطلعة، اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن المصادر، قولها إنه من المقرر أن تتقدم شركة (ميرك) بطلب لاستخدام الدواء في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تحذو وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية حذوها من خلال الموافقة على العقار بسرعة بمجرد تقديم طلب للاستخدام المنزلي.

ويمكن تناول عقار (مولنوبيرافير) المضاد للفيروسات، والذي يمنع الفيروس من دخول الجسم أو التكاثر، في المنزل على عكس الأدوية الحالية (كاسيرفيماب) و(إيمديفيماب)، والتي يتم تناولها عن طريق الوريد، مما يزيد الآمال في أنه قد يقلل من الضغط على المرافق الطبية.

وتشير نتائج التجارب السريرية المؤقتة إلى أن عقار (مولنوبيرافير) لعلاج (كوفيد-19) يقلل من خطر دخول المستشفى أو الوفاة بمقدار النصف تقريبا في مناطق تشمل اليابان وأوروبا والولايات المتحدة، حيث أعطي قرص من عقار (مولنوبيرافير) مرتين يوميا للمرضى الذين شُخصت إصابتهم مؤخرا بالمرض.

وقالت شركة (ميرك) الأمريكية للأدوية، إن نتائجها إيجابية للغاية لدرجة أن مراقبين خارجيين طلبوا وقف التجربة في وقت مبكر.

هذا المحتوى من

Asha
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