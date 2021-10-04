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"اليونيسف" تناشد كافة الأطراف في اليمن بحماية الأطفال

10:51 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
"اليونيسف" تناشد كافة الأطراف في اليمن بحماية الأطفال

منظمة اليونيسف

نيويورك - أ ش أ

ناشدت منظمة اليونيسف، كافة أطراف المشهد اليمني، حماية الأطفال في جميع الأوقات.

وأكد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تيد شيبان" ـ في بيان للمنظمة - أن "الهجمات على المدنيين ومن بينهم الأطفال تعتبر خرقاً للقانون الإنساني الدولي" .. مشدداً على أهمية "الحفاظ على أرواح الأطفال في كافة الأوقات وتحديداً أثناء النزاع".

وقال مسؤول اليونيسف إنه تم الإبلاغ عن مقتل أكبر عدد من الأطفال أو إصابتهم ، خلال شهور من القتال العنيف في المدينة وحولها.

جاء ذلك، في تعقيب لليونيسيف ، حسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، على حادثة مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين في مأرب باليمن.

هذا المحتوى من

Asha
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