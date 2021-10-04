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باكستان: 1490إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

09:04 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
باكستان: 1490إصابة جديدة بكورونا و27 وفاة

أرشيفية

إسلام أباد - (د ب أ):
سجلت باكستان 1490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و251 ألفا و348 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الاثنين .

كما سجلت البلاد 27وفاة خلال نفس الفترة، مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد من جراء الوباء حتى الآن إلى 27 ألفا و893 حالة.

وتعد هذه أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها باكستان منذ يوليو الماضي.

وسجلت باكستان أيضا 1760حالة شفاء من مرض كوفيد-19، مما يزيد إجمالي حالات التعافي إلى مليون و177 ألفا و249حالة.​

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544

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