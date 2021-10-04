Masrawy logo white

فرنسا تسجل 3799 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

09:01 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
فرنسا تسجل 3799 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة

أرشيفية

باريس - (د ب أ):
سجلت فرنسا 3799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و120 ألفا و214 إصابة، والوفيات إلى 117 ألفا و595 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 94 مليونا و771 ألفا و408 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.​

فرنسا فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

ألمانيا تسجل 3088 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ​​هل يصبح الشتاء أكثر برودة في مصر بسبب إعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا