وقف تداول سهم شركة إيفرجراند العقارية الصينية في بورصة هونج كونج

بكين - (د ب أ):

أوقفت بورصة هونج كونج للأوراق المالية اليوم الاثنين تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة المتعثرة إيفرجراند.

ولم تعلن إدارة البورصة في البيان الصادر اليوم عن سبب وقف التداول.

يذكر أن هذه أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها وقف تداول أسهمها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة سيولة كبيرة.

تعتبر شركة إيفرجراند أكبر شركة عقارات مديونة في العالم حيث تزيد ديونها عن 300 مليار دولار.

ونظرا لحجم الشركة، يخشى بعض الخبراء من حدوث أزمة كبيرة للاقتصاد الصيني وربما للاقتصاد العالمي في حالة انهيارها.

كانت إيفرجراند قد باعت الأسبوع الماضي أسهما بقيمة 10 مليارات يوان صيني (55ر1 مليار دولار) في محاولة لتخفيف أعباء الديون.​