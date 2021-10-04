البرلمان الياباني ينتخب كيشيدا رئيسا للوزراء

طوكيو - (د ب أ):

انتخب البرلمان الياباني وزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا رئيسا لحكومة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وصادق مجلس النواب على تولي المحافظ البالغ من العمر 64 عاما المنصب خلفا ليوشيهيدي سوجا بدءا من اليوم الاثنين، وذلك بدعم من أغلبية أصوات أحزاب الائتلاف الحاكم.

ومن المقرر أن يقدم كيشيدا، الذي كان وزيرا للخارجية لسنوات في عهد رئيس الوزراء اليميني المحافظ السابق شينزو آبي، تشكيلته الحكومية قريبا.

ووفقا لتقارير إخبارية، يسعى كيشيدا لإجراء انتخاب مبكرة لمجلس النواب في 31 تشرين أول/أكتوبر، وهو وقت أقرب مما كان متوقعا.

وتحت قيادة سلفه سوجا، تراجعت شعبية "الحزب الليبرالي الديمقراطي" بسبب تعامل حكومته مع أزمة فيروس كورونا.

إلا أن أعداد الإصابات تراجعت بشكل حاد بسبب ارتفاع معدلات التطعيم، كما تم رفع حالة الطوارئ قبل أيام قليلة.

وامتد حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ لعقود دون انقطاع تقريبا.​