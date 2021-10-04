الهند تسجل 20 ألفا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 20 ألفا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 33 مليونا و 813 ألفا و903 حالات.
ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 180 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 448 ألفا و997 حالة.
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