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الهند تسجل 20 ألفا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:27 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
الهند تسجل 20 ألفا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 20 ألفا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 33 مليونا و 813 ألفا و903 حالات.

ونقلت صحيفة تايمز أوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 180 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 448 ألفا و997 حالة.

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