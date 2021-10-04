Masrawy logo white

كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 235 مليونا ... وإجمالي اللقاحات 6.3 مليار

08:25 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يقترب من 235 مليونا ... وإجمالي اللقاحات 6.3 مليار

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 235 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 6.3 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 234 مليونا و 921 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 801 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى ستة مليارات و 299 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم فيروس كورونا لقاحات كورونا جامعة جونز هوبكنز

الخبر التالى:

الهند تسجل 20 ألفا و799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ​​هل يصبح الشتاء أكثر برودة في مصر بسبب إعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا