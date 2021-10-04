نيوزيلندا تضع "خارطة طريق" لتخفيف قيود كوفيد-19

ولنجتون - (د ب أ):

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الإثنين أن قيود كوفيد-19 سيجري تخفيفها ببطء في أكبر مدن البلاد.

وخضعت أوكلاند، أكبر مدن البلاد البالغ عدد سكانها حوالي 6ر1 مليون نسمة، للقيود بعد اكتشاف حالة واحدة في 18 أغسطس الماضي.ووصل إجمالي عدد حالات في هذا التفشي حتى الآن إلى 1357 حالة.

ووضعت أردرن "خارطة طريق" لتخفيف القيود.

وقالت أردرن: "نحن ننتقل من استراتيجيتنا الحالية إلى أسلوب جديد للقيام بالأشياء. لكننا لم نصل إلى مبتغانا بعد".

وتابعت "نحتاج إلى الاستمرار في استخدام الأدوات التي نمتلكها. نحتاج إلى التطعيم ، نحتاج إلى إجراء الفحوصات، نحتاج إلى العزل، نحتاج إلى تتبع المخالطين".

وسيتمكن سكان أوكلاند اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء من إجراء مقابلات مع أسر أخرى خارج المنزل، بحد أقصى 10 أشخاص، وسيجري إعادة فتح مراكز رعاية الطفل بـ "فقاعات" من 10 أشخاص.

وستشهد الخطوة التالية ، التي لم يتم تحديد موعد اطلاقها حتى الأن، إعادة فتح خدمات التجزئة والخدمات العامة ويمكن زيادة التجمعات إلى 25 شخصًا.

وستشهد الخطوة الثالثة افتتاح دور الضيافة وزيادة التجمعات إلى 50 شخصا.

ومن المقرر إعادة فتح المدارس اعتبارًا من 18 أكتوبر الجاري، مع إعادة الحكومة النظر في الجدول الزمني أسبوعيا.

وسجلت البلاد 29 حالة إصابة بكوفيد-19 اليوم الاثنين. وتلقى حوالي 79 % من السكان المؤهلين جرعتهم الأولى من اللقاح، مع حصول 48 % على التطعيم بالكامل.

ويبلغ عدد سكان نيوزيلندا 5 ملايين نسمة، وقد سجلت حتى الأن حوالي 4000 حالة إصابة و 27 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور الجائحة.​