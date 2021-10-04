مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية في موسكو

روسيا - (أ ش أ)

كشف مصدر في خدمات الطوارئ بالعاصمة موسكو، اليوم الأحد، مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال المصدر للوكالة، دون الكشف عن هويته، إن "طائرة تابعة لشركة روبنسون (الأمريكية للمروحيات) سقطت على طريق سريع في مدينة ليتكارينو (في موسكو الكبرى)".

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع كل ركاب الطائرة وهم ثلاثة أشخاص، رجل وامرأتان، مشيرا إلى أن الحادث لم يتسبب في اندلاع أي حريق بالمنطقة، وجاري التحقيق في أسبابه.