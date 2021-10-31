قتلى وجرحى ومنازل مدمرة في انفجار خط غاز بالمكسيك

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

لقي شخص حتفه وجرح 11 آخرون جراء انفجارات شديدة بخط أنابيب للغاز المسال في ضواحي مدينة بويبلا المكسيكية، حيث نجمت الانفجارات عن أنشطة غير قانونية لسرقة الغاز، وفقًا لما ذكره ممثلو حكومة ولاية بويبلا في مؤتمر صحفى اليوم الأحد.

وقالت آنا لوسيا هيل وزيرة داخلية بويبلا، إن ما بين 30 و50 منزلاً دمرت جراء الانفجارات.

وذكرت المعلومات أنه تم إبلاغ الشرطة فى منطقة سان بابلو شوتشيميهواكان بانبعاث سحابة بيضاء ورائحة غاز قوية فى حوالى الساعة 0130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0730 بتوقيت جرينتش). ووقع ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات في حوالي الساعة 0250 صباحًا.

وفي الوقت نفسه، تم نقل حوالي ألفي من السكان في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد الى منطقة آمنة، مما حال دون وقوع مأساة أكبر، حسبما ذكر حاكم الولاية المكسيكية ميجيل باربوسا. ويجرى حاليًا البحث تحت الانقاض عن ضحايا آخرين محتملين.

وتقوم العصابات الإجرامية مرارا بخرق خطوط الأنابيب في المكسيك لسرقة البنزين أو الغاز.

وفى العام الماضي، ذكرت رابطة تجار الغاز المسال المكسيكيين أنه تم تسجيل أكثر من 23 ألف حالة من هذا النوع، شملت سرقة غاز مسال تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 4ر1 مليار دولار أمريكي.

وأسفر انفجار خط أنابيب للبنزين في ولاية هيدالجو في يناير 2019 عن مقتل ما لا يقل عن 135 شخصًا.