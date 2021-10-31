ماكرون يتهم رئيس وزراء أستراليا بالكذب في صفقة الغواصات

باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن صفقة الغواصات مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقا لما نقلته عنه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وذكر ماكرون للصحفيين فى أعقاب مؤتمر صحفى بقمة مجموعة العشرين بروما فى رده على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن موريسون كذب عليه خلال الأشهر القليلة الماضية "أنا لا أعتقد ولكننى أعرف" أنه فعل .

ورد ماكرون على سؤال لصحيفتى "ذا سيدني مورنينج هيرالد" و "ذا إيدج" الأستراليتين بشأن ما إذا كان يستطيع الوثوق في موريسون مجددا، بالقول: "سنرى ما سيقدمه".

وأضاف "أكن الكثير من الاحترام لبلدكم، والكثير من الاحترام والصداقة لشعبكم.. أقول فقط عندما يكون لدينا احترام، عليك أن تكون صادقا ويجب أن تتصرف بما يتماشى ويتسق مع هذه القيمة".

ومن جانبه، صرح موريسون للصحفيين في وقت لاحق بأنه كان واضحًا جدًا مع فرنسا بأن الغواصات التقليدية التي تبنيها باريس لن تلبي الاحتياجات الاستراتيجية لأستراليا.

وأضاف: "قررت أستراليا عدم المضي قدما. كان هذا حقنا". وقال: "إن هذا القرار اتخذ من أجل المصالح الوطنية لأستراليا".

وكان موريسون قال الشهر الماضي إن بلاده قررت الاستثمار في الغواصات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية وإلغاء عقدها مع فرنسا لبناء غواصات تعمل بالديزل والكهرباء بسبب البيئة الاستراتيجية المتغيرة، في خطوة أغضبت فرنسا.