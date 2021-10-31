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رئيس الجزائر يأمر بمراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

09:50 م الأحد 31 أكتوبر 2021
رئيس الجزائر يأمر بمراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

عبد المجيد تبون

الجزائر - (د ب أ)

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ضمن المشاورات بين الطرفين.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجّه خلال ترؤسه مجلس الوزراء، اليوم، بـ"إعادة تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، بندًا بندًا، وفق نظرة سيادية ومقاربة (رابح - رابح) مع مراعاة مصلحة المنتج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".

وظلت الجزائر منذ سنوات تطالب بمراجعة الاتفاق الذي وقعته مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، ودخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر 2005، لكونه " مجحف" و"غير متوازن" في نظرها.

من جهة أخرى، أمر تبون، الحكومة بمحاربة رفع الأسعار ولو باللجوء إلى الاستيراد بصفة استعجالية واستثنائية، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وإغراق السوق بالمواد التي مستها المضاربة، ولا سيما المواد الواسعة الاستهلاك والمتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء.

عبد المجيد تبون الجزائر الاتحاد الأوروبي

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