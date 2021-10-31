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في آخر قمة لها.. زعماء العشرين يصفقون لميركل ويهدونها باقة ورود

09:42 م الأحد 31 أكتوبر 2021
في آخر قمة لها.. زعماء العشرين يصفقون لميركل ويهدونها باقة ورود

أنجيلا ميركل

روما - (د ب أ)

ودع زعماء دول مجموعة العشرين المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل بتصفيق حار في أخر قمة لها.

وقدم رئيس وزراء إيطاليا، المستضيفة للقمة، ماريو دراجي، لميركل باقة من الورود الزاهية في الاجتماع في روما اليوم الأحد، بينما قام رؤساء دول وحكومات الدول الصناعية الكبرى الآخرين بالوقوف من مقاعدهم والتصفيق لها.

وقال دراجي: "أود أن أضيف شكرا خاصا إليك أنجيلا ميركل، حيث إن قمة العشرين هذه هي القمة الأخيرة لك كمستشارة لألمانيا بعد 16 عامًا في المنصب".

وقال إن "المستشارة ميركل كانت نصيرًا حقيقيًا للتعددية والنظام الدولي القائم على قواعد".

وقال إن "رباطة جأشها وقيادتها وعزمها على بناء توافق لا يقدر بثمن لهذه المجموعة. سنعتز بإرثها لفترة طويلة للغاية. عزيزتي المستشارة، عزيزتي أنجيلا، شكرًا لك".

أنجيلا ميركل رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي مجموعة العشرين

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