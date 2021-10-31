بعد رسمه لـ"بيج رامي".. ريشة "المدهون" في خدمة القضية الفلسطينية

كتب- محمد زكريا:

عندما اقترح مجد المدهون على متابعيه شخصية يرسمها، اختاروا له البطل المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي"، وكان قد فاز للمرة الثانية بلقب بطولة "مستر أولمبيا"، فرسمه الطفل صاحب الـ17 عاما بحب واتقان، وهو الذي يحب مصر، ليضمه إلى قائمة من شخصيات رسمها، يعبر أكثرها عن دعمه لقضية وطنه، القضية الفلسطينية.

في العام 2004، ولد المدهون، في مخيم الشاطئ، وهو مخيم فلسطيني يقع غرب مدينة غزة على شاطئ البحر، كأي طفل راح يلعب ويجرب، حتى برزت موهبته في الرسم، وجد فيه شغفه، ووصل إليه ثناء عليه، لطالما وصف في محيطه بـ"الرسام الموهوب".

القضية الفلسطينية هي المبدأ والمنتهى لكل فلسطيني. حق الدفاع عنها أول ما يتشرب الطفل هناك. لذا لم يكن مستغربا، أن تكون أول ما تعبر عنه ريشة المدهون، وهو بعمر 5 سنوات، رسمة لـ"أم فلسطينية تتمسك بشجرة زيتون، لا يكف العدو عن اقتلاعها". ومنها بزخت موهبته: "أهلي اكتشفوا موهبتي، ودعموني لأطورها، اعتبروا رسوماتي الأقوى في تجسيد القضية الفلسطينية، وضليت أرسم لليوم". الآن يصف خريج الثانوية العامة نفسه بـ"فنان تشكيلي فلسطيني معاصر".

يقول المدهون إنه رسم على الرمال، رسم بالنار، بالصمغ، وشارك في العديد من المعارض الفلسطينية والعربية. وكانت رسوماته في الأغلب تدور حول شيء واحد، معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، الحصار الذي تتعرض له غزة، القصف الذي تذوقه كل حين، والظلم الذي يلفّ حياة الأسرى، وحق الفلسطينيين في أرضهم التاريخية.

لكن للطفل رسومات أقل تعقيدا من تلك التي اعتادها من العيش في غزة. حبه لمصر، ومتابعته للفن والرياضة فيها، دفعه إلى التفاعل مع الأحداث هنا. رسم اللاعب المصري مؤمن زكريا، ويعاني من التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث، سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ولا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وعلق اللاعب على رسمته. رسم رامز جلال، وأثنى الفنان على ريشته. وأخيرا "بيج رامي"، الذي شكره عليها.

الطفل الفنان أحلامه بسيطة، يعبر عنها ويقول: "اسافر، واصير رسام عالمي في خدمة القضية الفلسطينية".