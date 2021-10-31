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ميركل: قرارات قمة العشرين الخاصة بالمناخ "إشارة جيدة"

08:35 م الأحد 31 أكتوبر 2021
ميركل: قرارات قمة العشرين الخاصة بالمناخ "إشارة جيدة"

أنجيلا ميركل

روما - (د ب أ)

أعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انجيلا ميركل القرارات التي اتخذتها قمة مجموعة دول العشرين بخصوص المناخ، ناجحة.

وأضافت ميركل في روما اليوم الأحد أن هذه القرارات "إشارة جيدة" لمؤتمر قمة المناخ العالمي في جلاسكو.

وأكدت ميركل على أن الاقتصادات البارزة الـ19 والاتحاد الأوروبي أعلنت التزامها المشترك لأول مرة منذ عام 2016 باتفاقية باريس لحماية المناخ عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاقية في ذلك العام (2016)، وذلك قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن العودة إلى هذه الاتفاقية وهي الخطوة التي جعلها واحدا من أول أعماله الرسمية.

وكان بايدن وصل إلى العاصمة الإيطالية روما ليشارك لأول مرة في الاجتماعات المنتظمة لمجموعة العشرين.

في المقابل، اعتبر حماية المناخ أن بيان قمة العشرين يمثل خيبة أمل كبيرة مشيرين إلى أنه بينما كان من المقرر بالأساس أن يتم النص في النسخ السابقة لمسودة البيان -التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- على تحقيق هدف "صفر انبعاثات من غازات الاحتباس الحراري أو الحياد الكربوني" بشكل محدد في عام 2050، فإن البيان نص على تحقيق هذا الهدف "بحلول أو عند منتصف القرن تقريبا".

انجيلا ميركل قمة العشرين المناخ مؤتمر قمة المناخ العالمي

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