قمة المناخ.. "الأمل الأخير" للحد من الاحتباس الاحتراري

روما - (ا ف ب)

افتتح الأحد في جلاسكو مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب26" حيث قال رئيسه ألوك شارما إنه يمثل "الأمل الأخير والأفضل" لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية وهو الهدف الأكثر طموحًا في اتفاق باريس. ويقول خبراء إن القيام بخطوات ملموسة في السنوات العشر المقبلة سيكون الحل الوحيد للمساعدة في الحد من الآثار المدمرة.

قال رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب26" ألوك شارما خلال افتتاحه القمة الأحد في غلاسكو إنه يمثل "الأمل الأخير والأفضل" لحصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية وهو الهدف الأكثر طموحا في اتفاق باريس.

وأضاف شارما في اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر أسبوعين يعتبران حاسمين لمستقبل البشرية أنه خلال وباء كوفيد-19 "تواصلت ظاهرة تغير المناخ".

وقال شارما إن تأثيرات تغير المناخ بدأت الظهور في كل أنحاء العالم على شكل "فيضانات وأعاصير وحرائق غابات ودرجات حرارة قياسية".

وتابع خلال افتتاح المؤتمر "نعلم أن كوكبنا يتغير نحو الأسوأ" مشيرا إلى أن تغير المناخ استمر خلال وباء كوفيد-19 الذي تسبب في إرجاء الاجتماع لمدة عام.

وأوضح "إذا عملنا الآن وعملنا معا، سيكون بإمكاننا حماية كوكبنا الثمين".

تعزيز التزامات الدول

ويأخذ مؤتمر الأطراف هدفه من اتفاق باريس التاريخي الذي أبرم في العام 2015 والذي شهد موافقة الدول على وضع حد للاحترار العالمي عند "أقل بكثير" من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، و1,5 درجة مئوية إذا أمكن.

ويقول خبراء إن القيام بخطوات ملموسة في السنوات العشر المقبلة سيكون الحل الوحيد للمساعدة في الحد من الآثار المدمرة.

وقالت المنسقة في شؤون المناخ في الأمم المتحدة باتريشا إسبينوزا خلال افتتاح "كوب26" في غلاسكو إنه يجب على الدول تغيير طريقة عملها أو قبول فكرة "أننا نستثمر في انقراضنا".