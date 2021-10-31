اليابان: فوز الائتلاف الحاكم بالأغلبية البرلمانية

طوكيو - (د ب أ)

دافع الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان وشريكه في الائتلاف "حزب كوميتو" على الأغلبية في مجلس النواب الياباني على الرغم من تكبده بعض الخسائر.

وحصل الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب بحصوله على أكثر من 233 مقعدًا من إجمالي 465 مقعدًا في البرلمان.

إلا أن الحزب الديمقراطي الليبرالي خسر عددا كبيرا من مقاعده السابقة التي كانت تبلغ 276 مقعدًا لصالح المعارضة. ومع ذلك تحدث كيشيدا، الذي تولى السلطة في أكتوبر، عن "تفوض مهم".

وكان ينظر إلى الانتخابات على أنها استفتاء على حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي استمر نحو تسعة أعوام تحت حكم سلفي كيشيدا شينزو آبي ويوشيهيدي سوجا.

ولا يزال آبي، رئيس الوزراء المحافظ السابق الذي استمر في السلطة لفترة طويلة، والذي يقود الجناح الرجعي داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي، يمتلك نفوذًا قويًا، ويبدو أنه يقابل باستياء شعبي بشكل متزايد.