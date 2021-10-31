أمريكا وأوروبا تتطلعان لتحالف عالمي لإصلاح أسواق الصلب

روما - (د ب أ)

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم أمس السبت لاتفاق تجاري لإلغاء رسوم تجارية، حيث سيحاولان تعزيز ذلك، في شكل ترتيب عالمي أوسع يعاقب الدول التي لا تفي بأهداف خفض انبعاثات الكربون لصادراتها من الصلب والألومنيوم.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بالاتفاق اليوم الأحد في روما، على هامش اجتماع قادة دول مجموعة العشرين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله إن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حققا اختراقا كبيرا"، مضيفا أنهما "يبدآن عهدا جديدا من التعاون عبر الأطلسي".

وقالت فون دير لاين إن الاتفاق سيخفف من عناصر رئيسية مسببة للتوتر في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويأتي في خضم تجدد "الثقة والتواصل" منذ تولي بايدن السلطة.

ووافقت الولايات المتحدة على إزالة الرسوم التي فرضتها على صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم حتى حد معين، حيث لا يزال يخضع ما يتجاوز ذلك للتعريفات الجمركية الإضافية.

وعلق الاتحاد الأوروبي أيضا تعريفاته الجمركية الانتقامية، منهيا بشكل فعال إجراءات عقابية على ما يصل إلى 10 مليارات دولار لسلع بعضهم البعض.

وسيستغرق الوقف الكامل للرسوم التجارية عامين، وخلال ذلك الوقت، سيعمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو التوصل لاتفاق عالمي، ينهي بشكل دائم نظام الجمارك.

كما سيعالج الاتفاق القضية الأكبر لتدفق الصلب والألومنيوم منخفض التكلفة للأسواق وكذلك التكلفة البيئية المرتبطة بهذه الصناعة.