استعراض قوة أمام ايران.. قاذفة جوية أمريكية تحلق فوق الشرق الأوسط

واشنطن - (أ ف ب)

قامت قاذفة جوية تابعة لسلاح الجو الأمريكي ترافقها طائرات مقاتلة لعدة دول حليفة بينها إسرائيل بالتحليق فوق ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط، حيث تواجهت في السابق سفن بحرية أميركية وإيرانية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قاذفة من طراز "بي-1 بي لانسر" قامت بدورية جوية "متعددة الأطراف" لمدة خمس ساعات دون توقف وحلقت فوق خليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان، كما جاء في بيان نشرته السبت على تويتر.

وبحسب البيان فإن المهمة كانت "تهدف إلى إيصال رسالة طمأنة واضحة".

وقامت مقاتلات جوية من إسرائيل والسعودية والبحرين وكلها دول حليفة للولايات المتحدة ومعارضة لسياسة إيران، بمرافقة جوية للقاذفة فوق المجال الجوي لكل منها، بحسب البيان. كما رافقت مقاتلات جوية مصرية أيضًا القاذفة الأمريكية.

وفي يناير الماضي، حلقت قاذفة أمريكية من طراز "بي-52" قادرة على حمل الأسلحة النووية فوق الشرق الأوسط.

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية فرانك ماكينزي قوله إن "الاستعداد العسكري لأي طارئ أو مهمة - من الاستجابة للأزمات إلى المناورات المتعددة الأطراف إلى الدوريات الجوية ليوم واحد مثل هذه- يعتمد على شراكات موثوقة".

منذ فبراير، تعرضت الكثير من السفن المرتبطة بإيران أو إسرائيل لتخريب وتفجير في المياه المحيطة بمنطقة الخليج.

وتأتي الدورية الجوية وهي خامس دورية من نوعها هذا العام مع تعثر المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده أحاديًا عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الدولي المبرم قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا، قبل أن يعيد فرض عقوبات ضد الجمهورية الإسلامية أتاح النص رفعها، إضافة إلى عقوبات جديدة.

ويقول خلفه الديمقراطي إنه يريد إعادة الولايات المتحدة الى هذا الاتفاق بشرط عودة إيران للتقيّد التام بالتعهّدات المنصوص عليها فيه.