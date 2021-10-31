بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا أواخر الشهر المقبل

طهران- (د ب أ):

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، أن إيران ستستأنف المفاوضات النووية مع أوروبا "قرب نهاية نوفمبر المقبل"، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وذكر بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس.نيوز" الإخبارية "سنرى ما إذا كانوا سيفعلون ذلك بالفعل".

وأضاف "سيكون ذلك مهما".

وتقدم تصريحات بلينكن المزيد من الإطار الزمني للموعد، الذي ربما يتم فيه استئناف المحادثات، بعد أن ذكر مسؤولون إيرانيون فقط أنهم يرغبون في استئناف المفاوضات، بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد اجتمع أمس السبت مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لبحث استئناف المفاوضات ، قائلين إنه من المقرر أن يتم استنئاف المفاوضات "بدون تقديم تفاصيل إضافية".

وسيسمح إحياء الاتفاق، لإيران بالعودة إلى أسواق النفط العالمية، بينما يضع حدودا على برنامجها النووي.

ويشتبه الغرب في أن هذا العمل يهدف إلى صنع قنبلة. وتنفي إيران ذلك.

وذكر بلينكن أن أمريكا مازال يحدوها الأمل في أن تقنع طهران باستئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم في عهد أوباما، الذي انسحبت إيران منه، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، السابق دونالد ترامب أن أمريكا ستعيد فرض عقوبات في انتهاك للاتفاق.

غير أن بلينكن قال إن أمريكا "تتطلع، حال الضرورة، لخيارات أخرى، إذا لم تستعد إيران للانخراط بسرعة وبحسن نية".