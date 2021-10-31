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باكستان تتوصل إلى اتفاق تاريخي مع جماعة إسلامية محظورة

03:53 م الأحد 31 أكتوبر 2021
باكستان تتوصل إلى اتفاق تاريخي مع جماعة إسلامية محظورة

إسلام آباد- (بي بي سي):

أعلنت الحكومة الباكستانية عن توصلها إلى اتفاق مع "تحريك لبيك باكستان" المحظورة. وهذا قد يضع حدا للمواجهة الشرسة الطويلة الأمد بين الجانبين.

ووصف مسؤولون حكوميون وممثلون عن الحركة في مؤتمر صحفي المحادثات بين الطرفين بأنها "ناجحة" لكن بدون الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وعسكر الآلاف من أنصار الحركة بالقرب من بلدة وزير آباد، شمال إقليم البنجاب في باكستان بعدما منعت قوات الأمن مسيرة احتجاجهم في إسلام آباد.

وللجماعة مطالب عديدة من بينها إطلاق سراح زعيمها المعتقل. وقتل خلال الاشتباكات الأخيرة بين الحركة وقوات الأمن الباكستانية خمسة على الأقل من أفراد الشرطة.

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باكستان جماعة إسلامية محظورة مؤتمر صحفي قوات الأمن الباكستانية

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