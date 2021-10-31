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قمة العشرين تخفق في وضع أهداف ملموسة لتحقيق الحياد الكربوني

03:46 م الأحد 31 أكتوبر 2021
قمة العشرين تخفق في وضع أهداف ملموسة لتحقيق الحياد الكربوني

قمة مجموعة العشرين

روما- (د ب ا):

لن يكون هناك تحديد لموعد لتحقيق هدف الحيادية الكربونية أو إنهاء توليد الطاقة بالفحم في البيان المشترك عقب قمة مجموعة العشرين هذا العام.

وجاء في بيان أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "سوف نبذل قصارى جهدنا لتجنب بناء قدرة توليد طاقة بالفحم جديدة بلا هوادة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية، مع مراعاة تسريع وتيرة التحول من الفحم للإيفاء بالأطر الزمنية المتوافقة مع أهداف اتفاقية باريس" وذلك في إشارة إلى اتفاقية باريس 2015 التي ألزمت الدول الموقعة على الحد من الانبعاثات الغازية.

كما يتعهد البيان بأن دول مجموعة العشرين سوف تلتزم بالتعهدات المناخية التي تم التوصل إليها في اتفاقية باريس، ولكنه لم يحدد موعد محددا لتحقيق ذلك".

ويمثل الافتقار لتحديد موعد لتحقيق أهداف المناخ خيبة أمل لنشطاء البيئة، الذين كانوا يأملون في أن ترسل دول مجموعة العشرين إشارة قوية قبل بدء مؤتمر بشأن التغير المناخي في جلاسكو اليوم.

قمة العشرين الحياد الكربوني الفحم التغيرات المناخية

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