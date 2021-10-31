مجموعة العشرين تقترب من الاتفاق على بيان قمة المناخ بلا التزامات ملموسة

روما- (د ب ا):

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن الدول المشاركة في مجموعة العشرين أعادت إلزام نفسها بالحد من الانبعاثات الغازية وفقا للمعايير التي اتفقت عليها الدول في باريس عام 2015.

وجاء في نسخة الاتفاق أطلعت عليها (د.ب.ا) " نحن مستمرون في الالتزام بأهداف اتفاقية باريس بالإبقاء على معدل درجة الحرارة عالميا أقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود الساعية لخفضها إلى 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".

ولم يتضح ما إذا كانت الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، التي تأمل في إرسال رسالة، في الوقت الذي يبدأ فيه مؤتمر بشأن السيطرة على التغير المناخي في جلاسكو باسكتلندا، ألزمت نفسها بأي إجراءات ملموسة لتحقيق أهدافها.

وكانت النسخ السابقة لمسودة الاتفاق التي أطلعت عليها (د.ب.ا) ضمت إلزام الاقتصاديات الـ20 بالوصول للحيادية الكربونية بحلول عام 2050: وتتحدث النسخة الأخيرة عن هدف في منتصف القرن. كما أنها تفتقر للغة التي تطالب باتخاذ إجراء فوري.