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العاهل السعودي يثمن إجراءات الكويت تجاه تصريحات قرداحي

03:24 م الأحد 31 أكتوبر 2021
العاهل السعودي يثمن إجراءات الكويت تجاه تصريحات قرداحي

الملك سلمان بن عبد العزيز

الرياض- (د ب أ):

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد ، مع أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب الملك سلمان خلال الاتصال، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات تجاه التصريح الذي أدلى به وزير الإعلام اللبناني، وبما يعكس تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، عدّ أمير الكويت، ما اتخذته بلاده من إجراءات تؤكد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وعمق الأخوة بين شعوبه كافة.

واتخذت دول خليجية إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته "إساءة" و"تحيزا" بحق السعودية والإمارات، بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.

الملك سلمان السعودية الرياض الكويت جورج قرداحي

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