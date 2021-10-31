بـ 6 رصاصات.. مقتل صحفي في الفلبين على يد مسلح اقتحم شقته

مانيلا- (بي بي سي):

قتل صحافي فلبيني يُدعى وأورلاندو دينوي، بست رصاصات على يد مسلح اقتحم شقته في بانسالان بجزيرة مينداناو، حسبما أوضح رئيس الشرطة المحلية.

وتوفي دينوي، وهو إذاعي ومراسل بأحد المواقع الإخبارية الفلبينية، على الفور، وفتح تحقيق لتحديد دوافع القتل.

وتعتبر المنطقة أحد أخطر الأماكن في العالم بالنسبة إلى الصحافيين حيث يفلت معظم القتلة من العقاب.

ودينوي هو الصحافي الحادي والعشرون الذي يقتل منذ وصول الرئيس رودريجو دوتيرتي إلى السلطة في 2016، بحسب الاتحاد الوطني للصحافيين في الفلبين.

وفي تقرير صدر خلال الشهر الجاري، صنفت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ في نيويورك مقرا لها، الفيليبين في المرتبة السابعة على المؤشر العالمي للإفلات من العقاب الذي تم إنشاؤه في عام 2008، مع 13 جريمة قتل طالت صحافيين وما زالت بدون نتائج.