تفشي كورونا في شركات للمأكولات البحرية في فيتنام

هانوي- (د ب أ):

أظهرت الاختبارات إصابة مئات من العمال في شركات للمأكولات البحرية في جنوب فيتنام بفيروس كورونا، طبقا لوسائل الإعلام، بعد أن خفف المسؤولون بعض القيود داخل وخارج مدينة هو شي مينه، المركز التجاري في البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد.

وذكر موقع "في إن إكسبرس" الإخباري الالكتروني أن أكثر من 150 من ألف عامل في شركة، لتصدير المأكولات البحرية، لم يتم الكشف عنها، في متنزه "ترا نوك" الصناعي، في "كان تو سيتي" أظهرت الاختبارات إصابتهم بالفيروس.

وأوقف المصنع عملياته لمدة 14 يوما، بدءا من 27 أكتوبر.

وسجلت المدينة، التي تقع على بعد أربع ساعات بالسيارة من "هو شي مينه"، حوالي 500 حالة إصابة في الأيام السبعة الماضية، بما في ذلك 180 في ثلاث متنزهات صناعية.

وسجل إقليم "باك ليو" المجاور 414 حالة إصابة جديدة، صباح اليوم الأحد، بما في ذلك 210 حالات، مرتبطة بتفشي الفيروس في شركتين للمأكولات البحرية، طبقا لما ذكرته صحيفة "تانه نين" في موقعها الالكتروني.

وذكر موقع "في إن إكسبرس" أن السلطات المحلية أمرت بإجراء اختبارات لفيروس كورونا، للجميع في المناطق عالية المخاطر، وكثفت جهودها لتطعيم عمال المصانع.