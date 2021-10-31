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الهند تسجل 12 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:11 ص الأحد 31 أكتوبر 2021
الهند تسجل 12 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 12 ألفا و830 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و273 ألفا و300 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 446 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 458 ألفا و186 حالة.

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