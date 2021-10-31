"أمريكان إيرلانيز" تلغي أكثر من ألف رحلة طيران

واشنطن- (د ب أ):

ألغت شركة "أمريكان إيرلاينز" أكثر من ألف رحلة طيران منذ يوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية ونقص الموظفين.

وذكرت عدة تقارير أن شركة الطيران أجلت أيضا نحو ألف رحلة أخرى.

وألغت شركة الطيران 342 رحلة بداية من يوم الجمعة. وأوقفت 516 يوم السبت، كما ألغت 425 رحلة أخرى اليوم الأحد.

وعلى النقيض من ذلك، تردد أن شركة "ساوث ويست إيرلاينز" ألغت 87 من رحلاتها يوم السبت، بنسبة 2 % من العمليات.​