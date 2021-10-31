نسيبة حافظ تقدم نصائح مهمة لكسر ملل الطلاب أثناء الدراسة

يعتبر "يونيفورم" المدرسة من أكثر الأشياء المزعجة والنمطية، فلا يمكن تغييره؛ كون الأمر من معايير المدرسة، كيف يمكن التغلب على هذا النمط؟

نسيبة حافظ، مصممة الأزياء السعودية، قالت إن طبيعة النساء الشعور بالملل من تكرار الملابس، والكثير من الأمهات يشعرن بالضيق الشديد؛ لرؤية أبنائهن يوميا بنفس الملابس، وهنا يمكن التحايل على بعض الأشياء في اليونيفورم؛ أولا لدفع الملل عنهن وثانيا لعدم شعور الأبناء واعتيادهم على نمط تقليدي واحد.



في كل المدارس هناك يوم مخصص للرياضة، يرتدي فيه الطالب زيا رياضيا، ويجب الاهتمام بهذا الزي؛ كونه يكسر النمط، ويجب أن يتغير كل شيء في هذا اليوم، الحذاء والحقيبة، ومن المهم إشعار الابن بأن كل الأمور مختلفة اليوم.



وأضافت نسيبة حافظ، أنه من الممكن اللجوء لتغيير الحقائب وكذلك الأحذية؛ وذلك يشعر الابن بالتغيير، كما أن الأشياء الأخرى يمكن تبديلها، مثل اللانش بوكس وزجاجة المياه.

وقالت نسيبة، إن ملل الابن من الملابس ليس جيدا وقد يؤثر على إقباله على المدرسة والمذاكرة، فالشعور بالملل قاتل لأي شغف.

وأوضحت نسيبة حافظ، أن الحفاظ على نفسية الأبناء أمر مهم للغاية، ويجب التحدث مع الأبناء، محذرة من تجاهل ما قد يرونه ممللا مثل الزي المدرسي، ويمكن الحديث معهم وكسر الملل بأفكار بسيط تكسر النمط التقليدي.

واختتمت نسيبة حافظ تصريحاتها، بأن على الأمهات التغيير الكثير في ملابس الأبناء بعد عودتهم من المدرسة، وتعويض الملل من الزي الواحد كل يوم بتبديل الكثير في المنزل.​